Giusto nella serata di ieri abbiamo scoperto quelli che saranno i videogiochi che ai prossimi The Game Awards 2022 avranno una chance di vincere l’ambito premio di gioco dell’anno. Tra le sei esperienze presenti c’è anche Elden Ring; un videogioco di cui si è discusso in lungo e in largo per tutto l’anno e che, grazie alla sua immensità, ha offerto ai videogiocatori più curiosi un genere di esperienza a dir poco irripetibile.

Elden Ring

Per moltissimi affezionati alle opere From Software Elden Ring (lo potete acquistare su Amazon) è stato un viaggio indimenticabile, e la candidatura a papabile gioco dell’anno ai prossimi TGA 2022 è solamente l’ennesima dimostrazione di quanto questo progetto sia riuscito ad entrare nel cuore, e nell’anima, di molti. Ora, però, è Bandai Namco a sottolineare ancora una volta quanto stia continuando ad andare bene l’ultima opera di From Software pubblicando una serie di dati aggiornati relativi alle vendite dei videogiochi della compagnia nipponica.

Durante la recente sessione di Q&A di Bandai Namco con i propri azionisti, il colosso giapponese ha condiviso dei nuovi dati di vendita aggiornati per quanto riguarda Elden Ring, affermando che l’opera open world di From Sofwtware ha ormai superato la bellezza di oltre 17 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questi dati, però, si fermano in data 30 settembre 2022, questo significa che tali vendite saranno sicuramente già aumentate.

Questi continui risultati positivi al rialzo testimoniano ancora una volta il grande lavoro svolto da From Software con questa propria prima esperienza open world. Non sappiamo ancora cosa ci riserverà il futuro di questo talentuoso team di sviluppo, ma quel che appare chiaro è che con risultati del genere un secondo capitolo di questa epopea dark fantasy appare sempre più probabile. Ora non ci resta che attendere e scoprire se Elden Ring riuscirà a diventare il GOTY 2022 ai prossimi TGA, i quali verranno trasmessi il prossimo 8 dicembre.