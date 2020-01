Elden Ring: un nuovo trailer verrà mostrato durante il mese prossimo?

Dopo un primo annuncio fatto durante lo scorso E3, il nuovo progetto dell’amato team FromSoftware è letteralmente sparito dai radar. Elden Ring sicuramente è da catalogare come uno dei giochi più attesi dai videogiocatori di tutto il mondo. Le premesse per avere l’ennesima opera eccellente ci sono tutte, tuttavia quello che manca sono le informazioni più concrete su questo progetto. Ma stando a certe informazioni comparse in rete, la situazione sta per cambiare!

Qualche giorno fa siamo venuti a scoprire che, durante il mese di febbraio Sony farà nota la sua presenza al Taipei Game Show 2020. Insieme a questo “annuncio” in rete è comparsa anche la lista della line-up ufficiale della compagnia che va ad elencare tutte le opere (potenzialmente) presenti durante l’evento. Tra i vari “partecipanti” ci sarà anche Elden Ring. Il gioco non sarà ufficialmente giocabile ma dovrebbe mostrarsi alla fiera con un trailer.

Elden Ring will be at Taipei Game Show (Feb 6-9th) according to Sony's TGS 2020 exhibition page. The game will not be playable and only available in video format. Which suggests either a new trailer or repeat of the E3 trailer. https://t.co/Vst4tcvUdJ pic.twitter.com/3M2ZwxdKsC — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 6, 2020

Ovviamente il video in questione dedicato a Elden Ring potrebbe essere semplicemente il filmato già visto durante lo scorso E3, ma localizzato (in occasione della fiera). Molti rumor continuano ad alimentare la possibilità di vedere un primo gameplay (del gioco) soltanto durante l’evento Microsoft dedicato alla presentazione di Xbox Series X. Tuttavia, in questo momento vi stiamo soltanto parlando di probabile possibilità future, ma niente è stato confermato (o smentito) dai vari rappresentanti.

Quindi ci tocca soltanto aspettare e vedere se effettivamente Elden Ring si mostrerà durante le prossime settimane. Vi ricordiamo che il gioco FromSoftware non ha ancora una data ufficiale d’uscita. Il titolo uscirà sicuramente su Xbox One, PS4 e PC ma qualcosa ci fa pensare che Elden Ring arriverà in futuro anche sulle console Next Gen.