Elden Ring: ecco le parole di Miyazaki e George R.R. Martin sul gioco

Elden Ring è stato finalmente svelato con un trailer: ecco qualche nuovo dettagli direttamente da FromSoftware e Hidetaka Miyazaki.

Ieri sera, durante la conferenza di Microsoft (di cui potete trovare tutti i dettagli qui), è stato svelato al mondo Elden Ring, il nuovo action-RPG sviluppato da FromSoftware sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki. Abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer, ma è il momento di scoprire qualche dettaglio extra sul titolo.

Un’avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware e Bandai Namco Entertainment, Elden Ring, è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ambientato in un reame in espansione immerso in una storia ricca e sanguinosa realizzata da Hidetaka Miyazaki – creatore dell’influente e acclamata serie di videogiochi Dark Souls – e George R.R. Martin – autore della serie fantasy best seller per il The New York Times, Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

“Collaborare con George R.R. Martin per creare la mitologia di Elden Ring è stata davvero un’esperienza meravigliosa e fonte di grande ispirazione. Il team sta lavorando duramente per assicurare che il mondo di Elden Ring diventi per i giocatori un luogo affascinante da esplorare, pieno di pericoli e meraviglie – dai picchi più elevati fino alle sue profondità. Questo è un titolo FromSoftware in tutto e per tutto, ricco di elementi fantasy e di azione RPG. Speriamo sinceramente che non vediate l’ora di provarlo”, ha dichiarato Hidetaka Miyazaki, President di FromSoftware, Inc. e Game Director per Elden Ring.

“Costruire il mondo di Elden Ring con Miyazaki-san e il suo team è stata una sorpresa! L’ambiente, la mitologia e il gameplay action-RPG assicureranno un’esperienza indimenticabile. Non vedo l’ora che le persone scoprano che cosa Elden Ring ha in serbo per loro”, ha dichiarato George R.R. Martin.

“È incredibile osservare due maestri della creazione di mondi e dello storytelling portare la loro abilità nel realizzare Elden Ring”, ha commentato Herve Hoerdt, SVP of Marketing, Digital and Content presso Bandai Namco Entertainment Europe. “Mettendo insieme il game design di FromSoftware con il mondo creato nelle menti di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, avremo a disposizione qualcosa di davvero speciale”.

Tramite un’intervista, abbiamo avuto modo di scoprire che il gioco, pur non mancando di una seria componente action, punterà nuovamente molto sul lato GDR, e ci saranno vari modi di combattere, da armi a magie. È stato spiegato, inoltre, che il titolo si avvantaggerà della sua natura open world: si tratta del gioco più grande di FromSoftware mai realizzato. Ci saranno ampi spazi da esplorare, irti di pericoli, ma anche delle aree chiuse come dei “castelli a più piani con un design intricato” Elden Ring, vi ricordiamo, sarà disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC.