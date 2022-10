La colonna sonora è uno di quegli elementi che ha favorito l’enorme successo di Elden Ring (che potete trovare su Amazon). In molti, incluse svariate personalità dell’industria musicale, hanno espresso apprezzamento per i brani che l’hanno composta. Adesso, però, potremo apprezzarla in chiave rivisitata grazie al concerto dal vivo appena annunciato da Bandai Namco che si terrà durante l’ormai imminente periodo natalizio.

Lo show, in onda nella sera del 3 dicembre 2022 negli Stati Uniti, si terrà a Los Angeles in una sala nota come la Bourbon Room. Qui, la leggenda del jazz Kenny Garnett si esibirà con Takuya Kuroda in quello che viene chiamato Elden Ring: A Night in the Lands Between. Il concerto riproporrà la colonna sonora del capolavoro di FromSoftware in chiave jazz, mettendo sul palco una formazione di musicisti guidata dai due artisti.

L’annuncio ufficiale dell’evento ci informa che Bandai Namco Entertainment America Inc. presenterà un evento di streaming musicale Jazz molto speciale – trasmesso in diretta da Hollywood e con la partecipazione del musicista vincitore del GRAMMY, Kenny Garrett, in collaborazione con il talento emergente Takuya Kuroda – il 3 dicembre 2022. I due sono esperti rispettivamente di sax contralto e tromba e saranno accompagnati da un gruppo di musicisti a supporto.

Nel breve trailer mostrato da Bandai Namco, vediamo proprio Kuroda e Garrett che ci spiegano il loro concetto di jazz e cosa dovremo aspettarci da questo Elden Ring: A Night in the Lands Between. Il concerto avrà due spettacoli che, in America, andranno in scena alle ore 18:00 e alle 22:00. Purtroppo si tratta di un orario pessimo per l’utenza italiana che potrebbe assistere alle ore 03:00 e alle 07:00. Gli spettacoli, i cui biglietti superano anche i 200 dollari, saranno inoltre disponibili in streaming ma solo per l’utenza americana e, successivamente in un video On Demand dal costo di 15 dollari anche per il resto dei fan.