Elden Ring a rischio a causa del copyright? Un rumor indica nuovi dettagli

Elden Ring, il progetto tanto atteso di FromSoftware e Bandai Namco potrebbe aver riscontrato qualche problema legato al copyright. Questo secondo quanto riportato in queste ore da un utente su Reddit, il quale ha asserito che le due compagnie potrebbero aver riscontrato problemi per quanto riguarda la registrazione del marchio, ecco perché – continua l’utente – il gioco sarebbe sparito dalla circolazione dopo l’annuncio avvenuto all’E3 dello scorso anno.

Precisamente, il problema sarebbe dovuto a una particolare somiglianza con la parola Eldentec, nome di un’azienda specializzata in produzione di prodotti elettronici. Tutto ciò avrebbe portato molti problemi con la registrazione di tutti i marchi utili soprattutto per quanto riguarda la campagna promozionale legata al gioco. Tuttavia, sembra che la soluzione si sia trovata recentemente, ecco perché FromSoftware avrebbe citato proprio Elden Ring nel suo messaggio di ringraziamento al pubblico per le 27 milioni di copie vendute della serie Dark Souls, pubblicato nella giornata di ieri.

Vi ricordiamo che tutto ciò non è stato confermato da fonti ufficiali, per il momento si tratta solo di ipotesi che stanno circolando sul web nelle ultime giornate e quindi, come sempre, vanno prese con la dovuta cautela. Nelle ultime ore, invece, il sito ufficiale del gioco avrebbe subito qualche lavoro di messa a punto, cosa che fa pensare che FromSoftware e Bandai Namco sono quasi pronte per la campagna marketing del loro gioco che dovrebbe essere lanciato nel 2021.

Per il momento, non abbiamo altre informazioni relative a finestra di lancio e piattaforme sulle quali debutterà il nuovo titolo action rpg di FromSoftware. Dunque, non ci resta che attendere per saperne di più sul progetto di Miyazaki. Nel frattempo, vi consigliamo di soffermarvi su questo articolo in cui sono riportate alcune informazioni inerenti l’ambientazione e la colonna sonora.