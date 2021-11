Elden Ring: PS5 contro Xbox Series X! Dove gira meglio?

Da diverse ora il network test di Elden Ring è giunto al termine. Alcuni utenti sono riusciti a provare uno dei titoli più attesi del 2022, in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbobx Series X|S il prossimo 25 febbraio. Il nuovo gioco di From Software con la collaborazione di George R.R. Martin è davvero imponente, i fortunati che lo hanno testato in questi tre giorni hanno potuto vedere come il mondo creato sia ricco di nemici, boss, armi, magie e molto altro ancora. Certamente il frame rate e qualche asset riutilizzato da Dark Souls 3 ha fatto storcere il naso ad alcuni, ma in ogni caso l’opera risulta divertente ed appagante con aggiunte al gameplay davvero importanti come i repost o il perfezionamento delle weapon art, già viste nel terzo capitolo di Dark Souls.

La prova di Elden Ring è stata disponibili su diverse piattaforme, ma quale tra queste si è comportata meglio? Prima di andare a vedere il vincitore bisogna sottolineare come il gioco sia in fase di sviluppo ed è più che plausibile che in questi mesi il team si metta sotto a limare tutti i problemi riscontrati dall’utenza in tutto il mondo.

Il noto YouTuber ElAnalistaDeBits ha deciso di postare un video confronto tra le varie versioni di questa generazione svelando che PS5, al momento, sia la console next gen che si sia comportata meglio con Elden Ring. Il frame rate è decisamente più stabile rispetto ad Xbox Series X, le ombre appaiono più definite ed i caricamenti, infine, sono più rapidi.

Proprio questo weekend, invece, Digital Foundry ha potuto analizzare le versioni old gen, rimanendo stupito del fatto che PS4 Pro avesse un frame rate migliore rispetto a PS5. Si tratta quasi sicuramente di un problema di ottimizzazione, che verrà ovviamente sistemato poco prima dell’uscita. Avete provato Elden Ring? Cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata.