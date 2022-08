Nel giro di pochi mesi Elden Ring è già stato capace di regalare agli appassionati tantissimi momenti indimenticabili, ma non solo. Ci sono situazioni e misteri all’interno dell’interregno creato da From Software che hanno insospettito i giocatori fin dal lancio del gioco, e ancora oggi alcuni di questi segreti rimangono celati. Uno dei più popolari è senza ombra di dubbio il colosseo, una struttura gigantesca che non ha ancora svelato il suo ruolo all’interno del fantastico e pericolosissimo mondo di gioco.

Elden Ring

Mentre in molti si sono subito chiesti a cosa servisse il colosseo, in rete sono iniziate ad emergere anche alcune speculazioni, con tanto di un’idea che vedrebbe From utilizzare quel luogo misterioso come un hub per il PvP in futuro. A questi ragionamenti non c’è ancora alcuna conferma e nemmeno una smentita, ma a quanto pare ci sarebbe un giocatore che è riuscito ad entrare all’interno della misteriosa struttura.

A mostrarci questo nuovo scorcio all’interno del mondo di Elden Ring è stato l’utente conosciuto su Reddit come ‘Weebmaster09’, il quale ha recentemente pubblicato una clip di gioco in cui svela di essere stato convocato nell’arena presenta nella zona di Liurnia. Come possiamo vedere dal filmato, questo giocatore è riuscito ad esplorare l’area di gioco nel dettaglio, svelandoci che l’interno del colosseo è abbastanza ricco di modelli e non è vuoto.

Questo appassionato ha dichiarato di esser finito all’interno del colosseo grazie all’evocazione da parte di un’altro utente e ha potuto assistere proprio ad un duello tra due giocatori. Dopo queste testimonianza sembra sempre più probabile che questo luogo avrà uno scopo nel futuro di Elden Ring, ma non sappiamo ancora quali saranno i piani di From Software per il proprio titolo di successo, se toccherà attendere una nuova espansione o se il tutto sarà aggiunto ufficialmente al titolo grazie a un aggiornamento dedicato.