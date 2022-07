Dopo un periodo di lancio in cui non si faceva che parlare d’altro di Elden Ring, le discussioni sul più recente titolo firmato From Software hanno cominciato a scemare. Parliamo sempre di uno dei pezzi da novanta di quest’anno videoludico, e proprio per questo ci sono ancora diversi appassionati che non mollano l’osso con il gioco. In tutto questo ci si mettono anche i modder, i quali continuano a proporci mod per il gioco che aggiungono sempre nuovi contenuti che permettono ai più curiosi di tornare a popolare l’interregno in tanti modi diversi.

Elden Ring

Proprio una delle mod più recenti sta dando ai giocatori di Elden Ring una serie di nuovi contenuti a tema Dungeons & Dragons. La mod in questione si chiama The Rings of Talent ed è stata creata da due modder: Maxilos33 e Chelarino. Grazie a questo nuovo contenuto vengono aggiunti al gioco undici anelli, ognuno dei quali rappresenta una classe ispirata a quelle che si possono giocare nel GDR Dungeons & Dragons.

Attualmente sono disponibili le seguenti classi: assassino, barbaro, mago, monaco, paladino, clerico, ranger, spellblade, rodomonte, tank e vampiro. Ciascuna delle classi di questa mod presenta dei vantaggi e svantaggi unici e nella maggior parte dei casi si porta dietro un talento specifico da utilizzare. Per esempio, il clerico conferisce un buff che, scendendo al di sotto del 20% degli HP, provoca un’esplosione che danneggia i nemici, cura il proprio personaggio del 70% degli HP massimi e potenzia tutti i compagni di squadra aumentandone il 10% dei danni, il 10% di assorbimento e guadagnando 1 % HP al secondo per 30 secondi.

Se questa mod di Elden Ring ha saputo incuriosirvi, sappiate che potete trovare tutte le informazioni su come scaricarla e tutti i dettagli su come installarla correttamente al gioco a questo indirizzo.