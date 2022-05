Ora che Elden Ring è uscito e ha attirato le attenzioni del grande pubblico, gli appassionati del medium videoludico hanno una lista bella lunga di nuovi titoli da aspettare con la bava alla bocca. Uno di questi è senza ombra di dubbio Hogwarts Legacy: il prossimo grande gioco di ruolo ambientato nel mondo di Harry Potter. In attesa di conoscere la data di lancio del titolo, c’è chi ha ben pensato di realizzare una mod a tema Harry Potter per il più recente titolo From Software.

La mod in questione è stata realizzata dal modder conosciuto in rete come ‘az3163693′ e aggiunge uno degli iconici abbigliamenti di Harry Potter, il tutto sostituendo il set Battlemage. La cosa veramente interessante è che oltre ai vestiti, in questa mod sono presenti anche altri modelli originali presi direttamente dal mondo magico di Harry Potter quali: la scopa Nimbus 2000 che si sostituisce a Torrente.

C’è, ovviamente, anche la bacchetta magica, la quale va a sostituire lo Scettro Regale di Carian. Proprio quest’ultima aggiunta dona alla mod la sua unicità, andando a dare ai giocatori la sensazione di star giocando davvero a un gioco su Harry Potter. Non sarà Hogwarts Legacy, ma siamo sicuri che questa mod saprà incuriosire i tantissimi appassionati di Elden Ring e del mondo magico creato dalla Rowling.

Se questa creazione fan-made ha saputo attirare la vostra attenzione, sappiate che potete scaricare tale mod comodamente dalla pagina NexusMod dedicata a questo indirizzo.