Elden Ring riceve la sua prima mod, ed è a tema GTA San Andreas

Sebbene non sia ancora uscito, Elden Ring è già uno dei titoli più attesi del 2022. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo potuto vedere molto della nuova fatica targata From Software, e tra gameplay e beta il titolo è anche riuscito a vincere una serie di premi. Fortunatamente non ci sarà da aspettare ancora molto prima di poter mettere le mani sul gioco, ma a quanto pare c’è già qualcuno che è riuscito a moddare il titolo di prossima uscita.

Il tutto è avvenuto grazie al recente test della rete di Elden Ring che è durato solamente quattro giorni. Nonostante questo, alcuni giocatori sono riusciti a personalizzare il firmware e a fare in modo che la demo potesse essere eseguita a tempo indeterminato. Questo ha permesso ad alcuni modder di creare le prime mod per il nuovo gioco targato From Software.

Proprio uno di questi utenti, conosciuto online con il nickname di ‘Dropoff’ è stato in grado di importare l’iconico protagonista di GTA San Andreas all’interno del nuovo universo fantasy di From Software. A testimonianza del tutto online si possono trovare alcune clip, che mostrano il personaggio di CJ muoversi nelle lande di Sepolcride, campo di battaglia del test proposto da From.

Someone made it so you can play as CJ in Elden Ring. 🤣 pic.twitter.com/bTa2aZTbwE — Okami Games (@Okami13_) December 16, 2021

Se con Elden Ring non ancora sul mercato abbiamo già mod di tale inventiva, non immaginiamo cosa potranno escogitare i vari modder quando la prossima grande opera From Software debutterà finalmente sul mercato il prossimo 25 febbraio 2022.