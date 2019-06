Elden Ring: FromSoftware ci spiega quale ruolo ha George R.R. Martin nella creazione del gioco

Elden Ring è il nuovo gioco di FromSoftware creato in collaborazione con George R.R. Martin: qual è esattamente il suo ruolo per questo titolo?

A pochi mesi dall’uscita di Sekiro: Shadows Die Twice, FromSoftware ha già annunciato un nuovo gioco: Elden Ring. I rumor, a dire il vero, avevano anticipato l’esistenza del titolo già negli scorsi mesi, ma è chiaro che voci e leak non sono mai completi e non valgono quanto una dichiarazione ufficiale dello sviluppatore. Elden Ring, per quel poco che ci è stato svelato, sembra un progetto interessante e ambizioso, ma il dettaglio che attira maggiormente l’attenzione è che Miyazaki ha collaborato con George R.R. Martin. La domanda ora è: quanto è coinvolto Martin nel progetto?

La risposta arriva direttamente da Hidetaka Miyazaki, director e presidente di FromSoftware, nonché amato creatore di Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice. Il director ha spiegato che non dobbiamo aspettarci pagine e pagine di prosa scritte da pugno di Martin. Lo scrittore, infatti, si è occupato di posizionare le fondamenta del mondo di gioco, definendo la mitologia alla base dell’opera. “Grazie alla lore di Martin, il mondo e i personaggi di Elden Ring avranno una maggiore profondità e personalità“, ha spiegato Miyazaki.

Elden Ring, quindi, non è un videogioco creato a partire da un romanzo. “Uno stile da romanzo farebbe sì che tutti i segreti e i misteri che sono solitamente nascosti nei nostri giochi sarebbero subito svelati. Dal mio punto vista, non sono certo che sarebbe la cosa giusta da fare.”

È stato inoltre spiegato, in poche parole, come i due abbiano deciso di collaborare; pare infatti che Miyazaki sia da tempo un fan di Martin e che i due abbiano semplicemente “trovato la giusta intesa”. Per ora, quindi, sappiamo che pur con le sue differenze (sarà un gioco open world, a differenza dei precedenti) Elden Ring potrà comunque contare sullo stile classico del suo creatore. Voi cosa ne pensate?