Tra tutti i videogiochi, Elden Ring è quello che fa delle figure un utilizzo decisamente importante. Tra la Pope Turtle, il carretto trainato dai giganti e molto altro, il gioco di casa FromSoftware fa un uso sapiente delle immagini e di come esse aiutino il giocatore a immergersi ancora di più nell’Interregno. Piacevoli o no, queste figure però impattano tantissimo sulle prestazioni, almeno stando a un modder, che ha deciso di lanciare una mod che rimuove sostanzialmente l’Albero Madre.

Elden Ring

Creata da K4richard, la mod si chiama Remove Erdtree e consentirebbe al gioco di ottenere un boost a livello di frame rate. “Mi sono accorto che più mi avvicinato all’Albero Madre, più il gioco diventata esoso di risorse”, le parole del modder dichiarate a PC Gamer. E forse non ha tutti i torti: l’Albero Madre in Elden Ring è ricco di effetti particellari, che rischiano di minare le performance dei computer meno potenti. Una volta rimosso, il gioco riesce addirittura a girare a 30 frame al secondo, stabili, su una vecchia GTX 1030. Un risultato sicuramente strabiliante, ma che ovviamente lascia il tempo che trova.

La mod non è infatti destinata a tutti coloro che hanno a disposizione un PC hi end, sia chiaro: al netto di qualche problema legato alle performance, normalmente Elden Ring gira perfettamente su qualsiasi tipo di hardware recente. La mod serve a tutti coloro che hanno dei problemi e una configurazione decisamente più vecchia. Non aspettatevi un boost di performance incredibili, ma farà sicuramente sempre piacere riuscire a giocare con un frame rate stabile.

Se avete a disposizione un PC piuttosto vecchio e volete provare Elden Ring con questa mod, allora il nostro consiglio è quella di scaricarla dalla pagina ufficiale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.