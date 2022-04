Di mod per Elden Ring oramai Internet è letteralmente invaso e non poteva essere altrimenti. A quasi tre mesi dalla sua uscita, infatti, gioco di casa FromSoftware è ancora tra i più giocati in assoluto e vengono sviluppati sempre nuovi “contenuti” da parte dei modder. Ora però l’Interregno si sta per arricchire con una mod davvero speciale, dedicata alla realtà virtuale.

A creare questa particolare mod che permetterà di giocare ad Elden Ring sfruttando un visore per la realtà virtuale è Luke Ross, uno dei modder più conosciuti e che nel corso degli anni ha reso compatibili con i visori più comuni e più popolari tantissimi giochi diversi, tra cui Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077. Un “veterano” della virtual reality, un modder sicuramente creativo, che ha scelto l’ultimo titolo di Hidetaka Miyazaki come “vittima” delle sue abilità come programmatore.

La mod per la realtà virtuale di Elden Ring sarà però molto diversa rispetto alle precedenti. Solitamente Ross lavora infatti con la prospettiva in terza persona, ma per il gioco FromSoftware ha scelto di lavorare con la visuale in prima persona. Sarà sempre possibile utilizzare la prospettiva nativa del titolo ma è lo stesso Ross a sconsigliarlo. Potete avere un’anteprima della mod grazie al video che trovate subito qui in basso.

Se vi state chiedendo quando sarete in grado di utilizzare la mod per la realtà virtuale di Elden Ring, Ross ha buone notizie. Il suo obiettivo è lanciarla entro le prossime settimane, ma è necessario ricordare che sarà un work-in-progress. La versione “definitiva”, senza bug o altro, arriverà solamente più avanti. Infine. la mod non sarà disponibile su Nexus, ma sul Patreon di Ross, che potete raggiungere a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.