Dopo un anno dal suo lancio, Elden Ring continua a far parlare molto di sé, e From Software ha ancora molto in serbo per i tantissimi appassionati. Solo qualche mese fa abbiamo assistito all’annuncio dell’espansione Shadow of the Erdtree, e ora è giunto il momento di mettere gli occhi su un’ennesima novità. In queste ore il gioco si è aggiornato, e anche se non ci sono contenuti nuovi di zecca, alcune delle ultime aggiunte faranno sicuramente gola a diversi giocatori.

Da qualche ora i giocatori di Elden Ring hanno potuto dare il benvenuto alla nuova patch 1.09. Questo aggiornamento è disponibile sulle piattaforme Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC; e tra le novità che ha introdotto c’è il supporto alla tecnologia Ray Tracing. Andando nel dettaglio, questa nuova patch va ad aggiungere il supporto per l’occlusione ambientale con effetti ray tracing e le ombre con raytracing.

Al momento, però, Elden Ring non presenta alcun riflesso con ray tracing, e nemmeno nessun supporto per DLSS che possa migliorare le prestazioni del titolo sulle piattaforme. Oltre a ciò, è giusto sottolineare come l’aggiornamento per la versione PlayStation 5 del gioco è di 5 GB, mentre la patch per PC pesa solamente di 200 MB. Su PS5 l’aggiornamento è più grande a causa della presenza di shader precompilati inclusi

