Elden Ring su PS5 sarà una meraviglia da giocare in 4K e 60 fps

Ieri abbiamo finalmente assistito ad un primo corposo video gameplay di Elden Ring. Il reveal di Bandai Namco non ha fatto altro che aumentare l’entusiasmo degli appassionati dei titolo From Software, e ora tramite il web giunge una conferma che non farà altro che piacere ai giocatori.

A darci queste nuove informazioni sul titolo è GameStop USA, grazie al quale veniamo a conoscenza che su PlayStation 5 Elden Ring avrà ben due modalità di fruizione, proprio come la maggior parte dei titoli usciti di recente.

Si tratta delle solite modalità grafica o performance, e se deciderete di giocare con quest’ultima attiva sappiate che godrete di un gameplay più fluido fino a 60 fps; mentre scegliendo l’opzione grafica la risoluzione del gioco arriverà fino al 4K.

La descrizione del prodotto data da GameStop USA cita solamente la versione PlayStation 5, ma è altamente probabile che le stesse prestazioni Elden Ring le possa tranquillamente raggiungere anche su Xbox Series X|S.