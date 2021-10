Elden Ring: svelati moltissimi dettagli al TGS 2021

Durante il Tokyo Game Show 2021, FromSoftware è tornata a parlare di Elden Ring. Il titolo, diretto da Hidetaka Miyazaki, è forse uno dei giochi più attesi del prossimo anno, considerata anche la lunga gestazione da parte del team di sviluppo. Normale dunque che i developer abbiano deciso di approfittare della fiera nipponica per entrare in qualche dettaglio in più riguardante la nuova opera.

Per discutere di Elden Ring si è palesato ai microfoni della fiera Yasuhiro Kitao, che in FromSoftware si occupa della promozione, del marketing e della produzione. Kitao ha precisato come il titolo sia nelle corde del team di sviluppo e che prende in prestito tutti gli elementi dark fantasy ma con delle differenze sostanziali per quanto riguarda la connessione dei vari dungeon, che viene influenzata dalla natura open world del gioco. Anche gli spostamenti sono ovviamnete influenzati da questa natura: saranno presenti legacy dungeon, come grandi castelli che abbiamo già visto in Demon Souls e Dark Souls e il cavallo (Reima) non si potrà usare solamente nel mondo aperto e nelle battaglie, a discrezione ovviamente dei giocatori.

Kitao ha precisato che in Elden Ring non compariranno mai indicazioni di recarsi in un determinato dungeon: il giocatore è libero di esplorare la zona circostante e andare dove si vuole. Per quanto riguarda la mappa, sappiamo che si potrà comporre recuperando i vari pezzi nel mondo di gioco e a quel punto, in caso qualcuno si sentisse smarrito, compariranno obiettivo e pilastri di luce a guidare i giocatori. L’intera mappa sarà comunque collegata dai dungeon, offrendo così un gameplay senza nessun tipo di interruzione per lo spostamento da una zona all’altra.

Per quanto riguarda la difficoltà, invece, Kitao ha dichiarato che Elden Ring non sarà un gioco difficile solo per il gusto di esserlo. Esistono alcuni sistemi che faciliteranno la progressione, come lo stealth e il backstab, attingendo dunque a piene mani da Sekiro: Shadows Die Twice. Per quanto riguarda lo sviluppo, infine, il team sta ancora lavorando senza interruzioni e tenteranno di rispondere al grande hype e alle grandi aspettative dei giocatori e dei fan.