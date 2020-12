Elden Ring: sviluppo finito e FromSoftware pronta per un annuncio?

Annunciato all’E3 del 2019, ormai un anno e mezzo fa, Elden Ring è con ogni probabilità uno dei titoli più attesi dei prossimi anni, eppure – forse anche per via della pandemia di COVID-19 – a partire da quel momento FromSoftware è rimasta in silenzio, senza ulteriori novità sul progetto nato in collaborazione con lo scrittore George R. R. Martin. Da allora, però, le voci si sono rincorse con sempre più insistenza: in particolare, un’indiscrezione emersa nelle ultime ore afferma che lo sviluppo del gioco sarebbe ormai quasi finito, con ulteriori novità sul gioco e sulla data o perlomeno il periodo generico di uscita che dovrebbero arrivare a momenti.

A svelarlo è stato Lance McDonald, noto modder, esperto e leaker dei Souls e in generale di tutto quel che gravita attorno a FromSoftware. Durante uno stream su Twitch, McDonald ha spiegato che “lo sviluppo potrebbe essere molto vicino alla sua conclusione” e che lo studio ha assunto diversi dipendenti freelance nelle posizioni che solitamente si richiedono quando la lavorazione è nelle fasi finali. In aggiunta, egli ha affermato di aver avuto queste informazioni direttamente da quelle figure professionali, sue fonti interne, con le quali è tutt’ora in contatto.

Ovviamente, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte di FromSoftware e Bandai Namco Entertainment, è impossibile affermare con certezza se queste informazioni siano vere o false: è indubbio, però, che le affermazioni di McDonald non vadano prese sotto gamba, specie considerati i suoi presunti legami con qualcuno fra gli sviluppatori. Da diverse settimane, inoltre, sembra sempre più probabile che Elden Ring possa fare un’apparizione a sorpresa ai The Game Awards di quest’anno, magari con un gameplay: a noi non rimane che unire i puntini e fare 2+2 per capire che dietro tutta questa faccenda c’è un fondo (più che concreto) di verità.

Voi cosa vi aspettate dal nuovo gioco di FromSoftware e George R. R. Martin?