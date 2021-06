Elden Ring tornerà a farsi vedersi a breve

Elden Ring sul palco (o meglio, su uno dei palchi) della Summer Game Fest? Sì, almeno secondo una strana teoria che circola su Internet che coinvolge il famoso giornalista Geoff Keighley e una delle passate edizione dei The Game Awards. Congetture quasi astrali, che sembrano confermare appunto la presenza del nuovo gioco di From Software, sviluppato insieme a George R.R. Martin e in dirittura d’arrivo entro il 2022, come suggeriva il report della parent company degli sviluppatori.

Tutto ciò si riferisce ad un meme nato su Internet. Nel corso dell’ultima edizione dei The Game Awards, Geoff Keighley menzionò Elden Ring sul palco dello show, senza mostrare nessun tipo di contenuto. Un utente di Twitter decise di “rinchiudere” il conduttore in prigione, con un meme diffuso tramite il social network. Nelle scorse ore Keighley ha deciso di pubblicare una GIF, dove un piccolo panda “evade” dalla prigione. Il collegamento appare dunque chiaro: il nuovo gioco di From Software sarà finalmente sul palco della Summer Game Fest e così facendo il buon conduttore canadese potrà riottenere quella libertà tanto desiderata.

Scherzi a parte, da buon utente di Internet, Keighley potrebbe aver sfruttato questo meme per anticipare appunto la presenza di Elden Ring. Meme che però è stato “approvato” anche da Jeff Grubb, insider e giornalista del mondo dei videogiochi, che ha risposto al cinguettio con un “My man”. Chiaramente la presenza di un tripla A così tanto atteso non può essere confermata tramite una singola stringa di testo o semplicemente annunciandone il ritorno e appare chiaro che i due giornalisti stiano ovviamente attivando la macchina dell’hype.

