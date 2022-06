Nonostante siano passati mesi dalla sua release, Elden Ring continua a essere non solo il gioco più venduto, ma anche quello con cui gli utenti e i giocatori PC sperimentano di più. Ennesima dimostrazione di come il titolo di casa FromSoftware sia giocato soprattutto per le mod è il video di Bushy, YouTuber che ha deciso di trasformare ogni singolo nemico del gioco (inclusi i boss) e ogni singolo animale in Malenia.

Chiaramente sostituire solamente tutti i modelli del gioco con Malenia non è bastato a Bushy, che si è messo in testa l’idea di terminare Elden Ring proprio con questa mod randomizer. Il tutto, ovviamente, in diretta su Twitch. La missione è stata completata e su YouTuber è presente un video della durata di circa un’ora, che mostra alcuni dei momenti salienti di questa impresa.

Le mod randomizer sono molto popolari per i giochi PC e permettono di modificare alcuni elementi di un determinato gioco. Bushy ha scelto di sfruttare Malenia come nemico perché si tratta di uno dei boss più difficili di tutto il gioco, tanto da aver messo alle strette più e più giocatori. Se siete curiosi di vedere come sia andata la sua sessione di gioco, potete farlo semplicemente guardando il filmato che trovate subito qui in basso.

Chiaramente il randomizer utilizzato da Bushy vi permette di sostituire i nemici e i boss anche con altri modelli. Se siete interessati a farlo, anche solo per il gusto di far apparire Elden Ring in maniera completamente diversa rispetto alla versione originale, potete scaricare la demo da questo indirizzo. Attenzione però: vi consigliamo di giocare in modalità offline. La presenza di mod potrebbe infatti bannarvi dal gioco a causa dell’anti cheat. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.