Chiunque abbia vagato anche solo per un’ora o due per le terre di Elden Ring sa perfettamente quanto il titolo di FromSoftware sia pieno di creature orribili e perfide, pronte a terminare la nostra avventura in modo brusco e orribile. Nonostante in molti tentino di cimentarsi in speedrun folli finendo il titolo in pochi minuti, un fan ha deciso di studiare i piani di potenza delle varie creature del gioco, in modo da poter stabilire quale di esse sia la più forte.

ELDEN RING..._20220217154147

In un nuovo video condiviso per la prima volta da Kotaku, infatti, lo YouTuber BjornTheBear ha messo in scena diversi enormi battle royale tra quasi due dozzine delle peggiori creature di Elden Ring, facendole combattere all’ultimo sangue. Nei primi tre round ogni creatura è stata trasformata nella sua forma più forte e lasciate una contro l’altra. Gli ultimi due round, invece, hanno visto ciascuna creatura provvista della stessa salute e le stesse dimensioni. I risultati sono stati a dir poco inaspettati, dato che il papa tartaruga Miriel, ha vinto i primi due round senza fare praticamente nulla.

Come si può vedere nel video qui sotto, infatti, molte creature iniziano ad attaccare Miriel ma rivolgono rapidamente le loro attenzioni ad altri nemici, presumibilmente dopo aver visto la sua barra della salute assolutamente enorme. Tutto ciò che Miriel fa è assorbire colpi, guardando tutti i suoi avversari che si massacrano a vicenda. Il primo round è tecnicamente un pareggio dato che il drago si confonde un po’ iniziando ad attaccare il nulla. Il secondo round va più o meno allo stesso modo, anche se gli ultimi due avversari si uccidono a vicenda lasciando Miriel come ultima creatura in vita.

Purtroppo, è qui che finisce la fortuna di Miriel che viene massacrato da un orribile mostro mano quando raggiunge la finale del terzo round. È ancora meno convincente negli ultimi due round, dal momento che la creatura perde il vantaggio legato alla barra della salute. Non è il metodo più scientifico per capire chi è il più forte, ma almeno ora sappiamo quali creature dovremmo probabilmente evitare durante la nostra avventura su Elden Ring.