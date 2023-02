Elden Ring è sul mercato ormai da quasi un anno interno, e sebbene si sia parlato per molto tempo della fatica più recente di From Software, ancora oggi c’è chi è pesantemente immerso all’interno del fantastico Interregno del gioco. D’altronde parliamo del GOTY 2022, ed è più che probabile che molti giocatori si siano avvicinati proprio di recente al titolo. Non è il caso di questo appassionato, il quale ha impiegato sei mesi per sconfiggere uno dei boss presenti nel gioco.

Il giocatore in questione si è palesato su Reddit solamente qualche giorno fa, celebrando il suo ultimo sudatissimo successo attraverso un post che ci racconta la sua epopea con questo nemico in particolare. Si tratta di Maliketh La Lama Nera, che si incontra nelle fasi più avanzate di Elden Ring. L’appassionato, conosciuto in rete con in nickname di ‘Bandit_Ke1th’, ha dichiarato di averci messo sei mesi per buttare già questo boss in particolare.

“Dopo essere stato bloccato per 6 mesi a Maliketh e aver disinstallato il gioco 2 volte perché non riuscivo a batterlo, ho finalmente sconfitto la Lama Nera della Morte. È stato così soddisfacente”, ha dichiarato questo giocatore su Reddit. A corredo di questo posto, Bandit ha allegato anche lo screenshot del gioco fatto pochi istanti dopo che avviene la sconfitta del boss che, probabilmente, ha dato filo da torcere a moltissimi appassionati che si sono imbattuti in Elden Ring.

Ancora oggi, dopo quasi un anno dalla sua uscita, gli echi di Elden Ring continuano a udirsi forti e chiari. Senza dubbio si tratta del gioco From Software più grande, completo e ambizioso, e con un successo tale è difficile immaginarsi che nei prossimi anni non possano arrivare nuovi contenuti tramite un DLC o addirittura un vero e proprio sequel.

