Elden Ring: un inusuale nemico ha già eliminato migliaia di giocatori

Si è da poco concluso il network test di Elden Ring, la nuova opera di Hidetaka Miyazaki. I fortunati “eletti” da Bandai Namco hanno potuto testare e studiare il titolo in arrivo il 25 febbraio 2022 rispondendo successivamente a delle domande inviate dallo stesso publisher che testimoniano come il team di sviluppo stia prendendo a cuore tutto il feedback ricevuto, sia negativo che positivo.

Elden Ring, da quello che abbiamo visto, risulta essere davvero impressionante a livello di esplorazione. Certamente il frame rate e molti asset riutilizzati da Dark Souls 3 hanno fatto storcere il naso ad alcuni, ma in ogni caso l’opera risulta divertente ed appagante con aggiunte al gameplay davvero importanti come i repost o il perfezionamento delle weapon art. In questa notizia non parleremo di quello che ci ha colpito della beta, bensì di un inusuale nemico che ha “fatto fuori” migliaia e migliaia di giocatori durante questo lungo weekend.

Tra le decine di mostri e trappole progettate per eliminare i giocatori di Elden Ring, un buco poco visibile nella parte del tutorial inziale si è rivelato davvero letale. Come ben saprete, una delle caratteristiche principali della serie dei souls è la sua comunicazione attraverso messaggi lasciati dai giocatori e macchie di sangue che ci metteranno in guardia nel corso della nostra avventura. Ebbene, superato il breve tutorial alcuni si saranno accorti che, su una piccola sporgenza, era possibile vedere un quantitativo enorme di macchie che testimoniavano una carneficina da lì a poco.

Se si provava a controllare tali macchie era possibile assistere ad uno spettacolo tragicomico, con una serie di personaggi che cadevano in un buco, poco visibile probabilmente ai meno attenti. Un bellissimo “benvenuto” da parte di Elden Ring che ci ricorda di stare attenti ai mostri certamente, ma soprattutto all’area di gioco che ci circonda.