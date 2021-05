Elden Ring, un report svela la finestra di lancio

Annunciato nel corso dell’E3 2019, Elden Ring è diventato raro quasi quanto un animale in via di estinzione. I suoi avvistamenti si contano sul dito di una mano: il primo avvenne appunto alla fiera di Los Angeles, sul palco di Xbox, mentre il secondo per via di un leak di qualche settimana fa. Torniamo a parlarne oggi, perché nelle scorse ore c’è stata un’altra fuga di un contenuto video e soprattutto una mezza conferma sull’arrivo del gioco.

Andiamo con ordine: la mini clip è stata diffusa tramite 4chan e mostra una brevissima sessione di un probabile trailer che potrebbe essere presentato al pubblico. Purtroppo il filmato è in bassa qualità ma il leak sembra essere leggittimo: quei pochi secondi, in effetti, ritraggono quasi sicuramente Elden Ring. Lasciamo giudicare anche voi, visto che la mini clip è presente in questa notizia, poco più in basso.

Il capitolo finestra di lancio è purtroppo più complesso. Accertato il fatto che la clip video mostri Elden Ring, il vero elefante nella stanza è la sua data di uscita. L’ultimo report di Kadokawa Corporation (parent company di From Software) ha dichiarato che il titolo uscirà entro i prossimi 12 mesi. Per l’esattezza, la release window è fissata intorno alla fine dell’anno fiscale, che termina appunto il 31 marzo 2022. I motivi dell’assenza dalle cronache sono purtroppo riconducibili alla pandemia da COVID-19, che avrebbe reso lo sviluppo decisamente complesso e rimandato più volte presentazioni ufficiali e appunto date di lancio.

Elementi ancora poco chiari ma unendo i puntini tra leak e appunto report ufficiali, questa volta possiamo (senza sbilanciarci troppo) che Elden Ring appare davvero molto vicino. Non tanto per quanto riguarda una eventuale release ma il nuovo progetto di From Software in collaborazione con George R.R. Martin è sicuramente quasi pronto a svelarsi. Ora non resta che attendere un palco importante, come ad esempio il prossimo E3, magari proprio nuovamente durante lo showcase di Xbox. L’attesa è (forse) giunta al termine.