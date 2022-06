Elden Ring consente ai giocatori di esplorare un mondo aperto enorme e misterioso. Sebbene molti dei suoi segreti più profondi siano stati scoperti, i fan stanno ancora trovando nuovi trucchi per rendere più facile titolo. Ad esempio, un giocatore del titolo di From Software ha recentemente trovato un trucco intelligente per evitare una delle trappole più fastidiose del gioco.

Elden Ring

Un utente di Reddit di nome zboy02043 ha, infatti, scoperto e condiviso un trucco per abbattere i mausolei ambulanti di Elden Ring. Zboy02043 usa l’incantesimo Ruggito di Greyoll accanto alla gamba di un Mausoleo Errante per infliggere danni in un’ampia area e distruggere la maggior parte dei depositi sul suo piede. Basta ripetere il processo su tutte le gambe per far crollare il mausoleo e potervi accedere.

Questo semplice trucco mostra che gli utenti possono finire rapidamente il lavoro usando l’incantesimo Ruggito di Greyoll. Per chi non lo sapesse, i Mausolei Erranti hanno uno scopo fondamentale, in quanto i giocatori possono accedervi per duplicare i ricordi che hanno ricevuto dopo aver sconfitto i principali boss di Elden Ring. Questi ricordi funzionano in modo simile alle anime dei boss nei Dark Souls, dal momento che i giocatori potranno scambiarli alla Tavola rotonda per ottenere le armi o gli incantesimi dei boss. Dal momento che quando si usa un ricordo si deve scegliere una tra due opzioni, duplicarli aiuta enormemente ad ottenere un maggior numero di oggetti. Inoltre, sfruttando i mausolei, sarà possibile duplicare anche i ricordi già utilizzati.

Come gli altri giochi FromSoftware, Elden Ring non esplicita tutte le sue meccaniche di gioco e consente ai fan di scoprirle da soli. Per questo motivo, non sorprende che alcuni giocatori siano totalmente ignari delle meccaniche che regolano i Mausolei Erranti e i ricordi. Se invece volete complicarvi la vita, alcuni utenti hanno scoperto un letale boss invisibile grazie ad una mod.