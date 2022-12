Elden Ring è senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti dell’anno videoludico che sta per chiudersi. Non per caso l’ultima opera di From Software è una delle esperienze con più candidature ai prossimi The Game Awards 2022 insieme al più recente God of War Ragnarok. In tutto questo il mondo creato da From Software con la propria ultima creazione continua a sprigionare un’energia unica, tanto che molti appassionati continuano a creare tributi di ogni genere al gioco, ai personaggi, ai momenti e alle armi iconiche presenti nell’Interregno.

Il nuovo tributo che sta facendo il giro del web è opera di un appassionato conosciuto in rete con il nickname di ‘ExImryll’. Questo appassionato si è adoperato per creare nella vita reale una delle armi più interessanti e usate dai giocatori in Elden Ring: la katana fiumi di sangue. Questo genere di spada viene usata spesso non solo per giocare contro l’IA, ma sono tanti gli appassionati che usano questo genere d’arma anche negli scontri PvP.

Dopo aver realizzato la sua controparte reale, questo utente ha postato su Reddit ben cinque foto che mettono in mostra nel dettaglio questa katana. Sono proprio i dettagli a spiccare in un modo incredibile, dalla lama ondulata in modo irregolare, al color sangue che permea completamente tutta la parte della lama. Il tutto è incredibilmente fedele alla katana fiumi da sangue presente nel gioco, anche se, a quanto sembra, questa riproduzione appare un po’ più corta.

Questo è solo l’ultimo dei tributi fatti da un fan di Elden Ring. Non c’è alcun dubbio che con questa nuova IP From Software sia riuscita a fare centro su più livelli. Parliamo di un’opera dal successo talmente grande che nemmeno lo stesso Hidetaka Miyazaki ha saputo dare una risposta sul perché il suo ultimo titolo sia stato così tanto apprezzato in lungo e in largo.

