Le mod di Elden Ring possono aiutare o possono rendere il gioco estremamente difficile. Oppure, nel caso di Elden Ring randomizer, possono fare entrambe le cose. Come suggerisce il nome, genera ogni sorta di elemento random rendendo impossibile prevedere quello che si troverà. Ad esempio, una grotta che nel gioco base potrebbe essere popolata da lupi, potrebbe invece contenere soldati, cavalieri, orsi o altre creature. Anche le ricompense degli oggetti vengono randomizzate.

Tutta questa randomizzazione può creare una sfida unica per i veterani che cercano una nuova run totalmente diversa dalle precedenti. Per lo YouTuber MythyMoo, tuttavia, la sorpresa è stata un boss totalmente inedito che lo ha ucciso per oltre trenta minuti consecutivi. Il nemico in questione, infatti, si trova a seguito di una carovana scortata da altri nemici. Tuttavia, il boss, chiamato Night’s Hunter dalla mod (che randomizza anche i nomi dei nemici), è totalmente invisibile. Ciò rende per lo youtuber praticamente impossibile capire da che direzione arriveranno gli attacchi. Infatti, l’unica cosa che si può vedere del nemico è la sua spada rossa ma soltanto nel momento in cui l’attacco è caricato.

L’unico metodo efficace trovato dal content creator per sconfiggere questo boss su Elden Ring è quello di applicare un effetto di stato sul nemico. In questo modo, oltre a causare danni costanti, è possibile anche intravederne il corpo e mantenerne la distanza. Dopo alcuni tentativi, MythyMoo riesce finalmente a sconfiggere il nemico.

Come sottolineato da altri utenti sotto al video, le ipotesi dietro questo boss possono essere essenzialmente due. Potrebbe, infatti, trattarsi di un nemico cambiato talmente tanto durante lo sviluppo di Elden Ring da assumere una forma totalmente diversa nella versione finale. In alternativa, potrebbe esserci lo zampino della mod, la quale, cambiando le caratteristiche dei nemici, potrebbe aver modificato un boss esistente a tal punto da renderlo praticamente invincibile.