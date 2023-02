Mentre ci avviciniamo sempre più al primo compleanno di Elden Ring, il titolo targato From Software continua a macinare numeri a dir poco impressionanti. Il gioco premiato agli scorsi The Game Awards come GOTY 2022 ha dimostrato più volte tutte le sue qualità, e proprio questa premiazione ha permesso all’esperienza di continuare la sua onda lunga di successo. A testimoniare la continuativa popolarità del gioco ci sono anche le vendite che non sembrano volersi arrestare.

Stando alle ultime comunicazioni pubblicate da From Software e Bandai Namco, oggi scopriamo che Elden Ring ha raggiunto la quota di 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questo grandioso risultato arriva a poco meno di un anno dal lancio del gioco che, ancora oggi, continua a far parlare molto di sé. Solo lo scorso giugno il titolo aveva raggiunto i 16 milioni di copie vendute, e ora ha fatto un nuovo impressionante balzo in avanti.

Dalla scorsa estate Elden Ring è riuscito ad aumentare le proprie vendite globali di ben oltre i 3 milioni di copie; un risultato impressionante che, come abbiamo già sottolineato anche in precedenza, potrebbe esser dovuta anche dal successo del titolo agli scorsi The Game Awards. In tutto questo sono numerosi i giocatori che continuano ad esplorare l’interregno creato da From Software, trovando sempre nuovi modi per approcciarsi all’esperienza.

Questa è l’unica comunicazione ufficiale riguardo Elden Ring che è arrivata in questo periodo, con From Software e Bandai Namco che non sembrano ancora intente a svelare nuovi contenuti per il gioco come il tanto richiesto DLC. Si parla sempre solamente di rumor per il momento, ma dato il grande successo continuativo del gioco non è così impossibile pensare all’arrivo di un possibile DLC.

