Electronic Arts: ufficiale, acquistata Playdemic da Warner Bros.

Sono passati circa sei mesi da quanto Electronic Arts si impose per l’acquisizione di Codemasters battendo Take-Two. Secondo quanto riportato da Sky News, l’azienda americana è riuscita ad accaparrarsela al prezzo monstre di 1,2 miliardi di dollari, superando così l’offerta presentata dalla compagnia madre di Rockstar Games. Sembra però che la società con sede a Redwood City, California, non voglia fermarsi qua.

È notizia di pochi minuti fa infatti che Electronic Arts ha acquistato Playdemic da Warner Bros. per 1.4 miliardi di dollari. Per chi non la conoscesse, Playdemic è una delle principali aziende che si occupa di mobile game fondata nel 2010 e famosa per aver sviluppato uno dei titoli più scaricati di sempre: Golf Clash. Quest’ultimo è divenuto nel giro di pochi anni uno dei più apprezzati, ad oggi i download su Android ed Apple sfiorano gli 80 milioni, un risultato a dir poco pazzesco.

“Ci è piaciuto lavorare con il talentuoso team di Playdemic, poiché sono riusciti a trasformare un gioco semplicissimo come Golf Clash in uno dei titoli mobile con più successo della storia”, avrebbe affermato David Haddad presidente di Warner Bros. Games. Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts si dice entusiasta dell’acquisizione del team, dichiarando di come la società si voglia affacciare in modo importante in questo campo. “Playdemic è un gruppo di veri innovatori e siamo entusiasti di averli nella nostra famiglia. Oltre a Golf Clash siamo sicuri che loro siano una potente combinazione con i nostri team per la lavorazione di nuove IP a tema targate Electronic Arts.”

L’acquisizione di Playdemic fa parte della strategia di crescita mobile di Electronic Arts, focalizzata sulla creazione di nuove esperienze mai viste fino ad ora. Insomma, sembra che il team abbia in mente grandi cose, è probabile che ne sapremo di più proprio durante l’evento in programma il prossimo 22 luglio. Fateci sapere il vostro pensiero con un commento qui sotto nella sezione dedicata.