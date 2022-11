Da tempo state cercando un microfono di ottima qualità per fare live streaming o registrare video, magari disponibile a un prezzo particolarmente vantaggioso, ma non sapete quale acquistare? In questo caso, non dovreste farvi scappare il microfono Legato in super promozione da Amazon per il periodo di Black Friday. Vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Wave:3 che, per questo brevissimo periodo, è disponibile al prezzo di appena 119,99€ invece di 169,99€!

Cosa vi garantisce? Il microfono a condensatore in questione è l’ideale per streaming, podcast, gaming, software di mixaggio, plug-in per effetti audio, anti-distorsione, plug ’n play ed è compatibile con Mac e PC Windows. Data la validità del ribasso e che, senza dubbio, si tratta di uno smartwatch particolarmente richiesto in questo periodo, vi consigliamo di portarlo a casa prima che il Black Friday termini!

Si tratta della proposta perfetta se avete intenzione di creare dei contenuti di qualità, con un audio eccellente. In primis, non dovrete più stare attenti ai livelli mentre siete in diretta o tentare di recuperare l’audio distorto in post produzione. Questo perché, quando i livelli d’ingresso raggiungono il picco, la tecnologia Clipguard proprietaria reindirizza direttamente l’audio a un volume più basso tramite un secondo percorso del segnale!

Non meno importante potrete gestire fino a 9 canali! Audio di giochi, chat vocali, musica, avvisi, sample, microfoni multipli e altro. Trattandosi di canali indipendenti in ingresso, potrete facilmente miscelare le sorgenti audio in tempo reale per il massimo risultato e il minimo sforzo!

