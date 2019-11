Elite Dangerous: streamer trova una Nave Generazionale con superstiti

Elite Dangerous svela un nuovo segreto grazie a uno streamer che ha scovato una Nave Generazionale con superstiti. Ecco i dettagli.

Elite Dangerous è un gioco denso di contenuti e, sopratutto, in continua espansione. Mentre i fan attendono un vero pacchetto di contenuti aggiuntivi, gli sviluppatori hanno comunque voluto tenere tutti impegnati con una serie di missioni ed eventi di piccole dimensioni, ma estremamente interessanti. È infatti stata inserita una storyline inedita, esplorata dallo streamer Malic-VR durante una diretta Twitch.

All’interno di Elite Dangerous è presente un notiziario, chiamato il Galnet News, il quale ci dà aggiornamenti su quanto sta accadendo nella Via Lattea. Tra i vari articoli, possiamo trovare uno nel quale si parla della Rockforth Corporation: la società si scusa di aver involontariamente diffuso un virus. Altro non si tratta che di un insieme di eventi e missioni di soccorso, localizzate in varie aree: un report in particolare spinge il giocatore fino al sistema Upaniklis, dove si può trovare una Nave Generazionale.

Le Navi Generazionali sono un elemento raro all’interno di Elite Dangerous, ma sono comunque già apparse in passato (15, per la precisione). Si tratta di vascelli spaziali che hanno viaggiato per grandi distanze. Quest’ultima però, chiamata Golconda, ha una particolarità: il suo equipaggio è ancora vivo e chiede l’aiuto del giocatore.

Il capitano, Jonathon Forester, deve fare fronte a un’epidemia che ha colpito sia i raccolti che la popolazione. Molti abitanti della nave, però, ritengono che sia meglio mantenere le distanze dal mondo esterno. Infatti, nel corso dei secoli si è creata una cultura molto chiusa che ha reso la colonia una famiglia: i loro antenati, a quanto pare, hanno deciso di non raggiungere la destinazione originale e hanno preferito continuare a vivere con quello che avevano sulla nave, pensata per mantenere gli abitanti sani e felici.

Potete vedere quanto fatto dallo streamer nel video poco sopra. Si tratta di una missione molto interessante e dimostra ancora una volta l’ottima qualità di Elite Dangerous.