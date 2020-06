Elite Dangerous Odyssey: annunciata la nuova espansione

Elite Dangerous, uno dei videogiochi fatascientifici più amati dagli appassionati del genere sta per espandersi con l’arrivo di nuovi contenuti. Frontier Development ha pubblicato qualche minuto fa il trailer di annuncio di Elite Dangerous Odyssey, quella che è a tutti gli effetti la nuova maggiore espansione per il titolo spaziale uscito ormai sei anni fa su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Da come si evince dal trailer pubblicato e dalla descrizione dell’espansione, Elite Dangeous Odyssey porterà i giocatori all’eplorazione e alla conquista di una nuova galassia. Odyssey permetterà inoltre agli esploratori spaziali di vagare per mondi nuovi e sconosciuti, portandoli ad issare la bandiera di conquista su suoli mai calpestati dagli uomini prima d’ora.

Oltre ai nuovi pianeti, contenenti nuovi tipi di tecnologie, Elite Dangerous Odyssey proporrà ai giocatori anche diverse nuove sfide, nuove missioni e nuovi obbiettivi da sbloccare. Inoltre sarà possibile raggiungere i centri di aggregazione in giro per la galassia per stringere alleanze e chiedere aiuto agli ingegneri; oltre a tutto ciò sarà possibile anche ottenere nuve armi ed equipaggiamenti.

Il trailer si chiude mostrando il periodo di lancio di Elite Dangerous Odyssey, che per il momento rimane un generico 2021. La nuova espansione del titolo spaziale sviluppato da Frontier Development sbarcherà sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e Pc, mentre per il momento non vengono menzionate le console di prossima generazione PS5 e Xbox Series X. Cosa ne pensate di quanto visto della nuova espansione di Elite Dangerous?