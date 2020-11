Embark: ex DICE presentano un nuovo gioco con grafica incredibile

Se c’è una cosa che ha contraddistinto indelebilmente tutti i più recenti lavori di DICE, è la qualità grafica proposta nei vari capitoli di Battlefield e Star Wars Battlefront. Diverso tempo fa, alcuni veterani dello studio svedese hanno lasciato la compagnia per creare un nuovo studio chiamato Embark Studios. Ora che i lavori ai primi progetti di questo nuovo team sono partiti, i ragazzi hanno già voluto farci intravedere qualcosa di più.

Tramite un nuovo post pubblicato sul proprio sito, i ragazzi di Embark hanno voluto raccontarci il loro primo anno come nuovo studio, mostrandoci anche cosa stanno facendo bollire in pentola. Dal post sappiamo che per ora il team svedese ha in sviluppo un paio di progetti. Per il primo di questi progetti addirittura ci è stata mostrata una clip di gioco che ci fa già intravedere un’aspetto grafico incredibile.

Developer @EmbarkStudios, comprised of many former DICE veterans, is now nearly 200 people. Their first game (a new shooter) has entered full production. Link: https://t.co/kYdDY9WtrK Already looks stunning. pic.twitter.com/do2JxfJ4My — Shinobi602 (@shinobi602) November 12, 2020

Questo primo titolo, che al momento non ha ancora un nome ufficiale, si presenta come uno sparatutto in terza persona. L’ambizione di Embark Studios con questo gioco è quella di combinare generi nuovi e vecchi a delle innovazioni tecniche rivoluzionarie, così da riuscire a creare un qualcosa di unico. Il secondo titolo in lavorazione presso gli uffici svedesi degli ex DICE è invece uno shooter PVP del quale si conosce solo un coloratissimo artwork che potete trovare poco sopra.

Sembra quindi che le intenzioni di questi ex veterani di DICE siano quelle di tornare alla ribalta con un paio di progetti molti interessanti. Sfortunatamente sappiamo ancora poco su questi giochi, ma quanto mostrato quest’oggi ci fa ben sperare sulla qualità dei prodotto e non vediamo l’ora di poterne vedere di più. Cosa ne pensate di questo nuovo studio dis viluppo svedese?