Embracer: ridotti 4500 posti di lavoro e cancellati 80 giochi

Embracer Group ha concluso il 31 marzo 2024 il suo programma di ristrutturazione iniziato nell'ultimo anno a causa di difficoltà finanziarie e strategiche. Il processo ha portato a decisioni drastiche come il licenziamento di migliaia di dipendenti, la chiusura di numerosi studi e la cancellazione di diversi progetti.

Queste misure sono state intraprese in risposta all'insostenibile modello di business aggravato da budget crescenti e inflazione. La riduzione della forza lavoro ha colpito 4.532 persone (di cui 1500 licenziati), e più di 40 studi interni ed esterni sono stati chiusi o ceduti. Tra gli studi più noti ceduti spiccano Gearbox e Saber Interactive, rispettivamente dietro a titoli di successo come Borderlands e World War Z.

Nel tentativo di portare avanti la sua attività, Embracer Group ha recentemente annunciato che, nonostante le difficoltà passate, ha in programma di lanciare circa 70 giochi entro il prossimo anno. Tra questi, tre progetti sono considerati di vitale importanza per l'azienda, probabilmente legati a proprietà intellettuali di grande rilievo come Tomb Raider.

Queste strategie rappresentano un significativo cambiamento di rotta per l'azienda, che si allontana dalle continue acquisizioni per concentrarsi sullo sviluppo e pubblicazione di nuovi titoli. Questo nuovo corso potrebbe segnare la fine di una serie di licenziamenti e ristrutturazioni che hanno segnato un periodo difficile per il colosso dei videogiochi.