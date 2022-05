Mentre da una parte il medium videoludico continua la sua inarrestabile crescita ed espansione, se ci si pensa bene molti dei titoli usciti in passato possono essere difficili da riscoprire. Molte compagnie si stanno impegnando per permettere ai giocatori di godere dei giochi delle scorse generazioni in tutta semplicità, basti pensate al nuovo PS Plus, ma anche gli appassionati cercano di tenere in vita il ricordo dei giochi più vetusti con progetti personali di vario tipo. In tutto questo c’è anche Embracer, che sta realizzando un progetto molto ambizioso sulla preservazione del videogioco.

Parliamo dell’Embracer Games Archive, un vero e proprio archivio che conta già la presenza di oltre 50 mila videogiochi del passato e di ogni generazione videoludica apparsa sul mercato. Il colosso svedese non solo si sta impegnando nella realizzazione di nuovi progetti e sequel di franchise importanti, ma da adesso la compagnia si impegna anche nel preservare la storia del medium videoludico.

Questo archivio ha una pagina sul sito ufficiale, che potete visitare cliccando a questo indirizzo, dove è possibile scoprire tutte quelle che sono le ambizioni di questo progetto. L’Embracer Games Archive ha una sede fisica che si trova nella città di Karlstad in Svezia, dove risiedono le copie fisiche di una miriade di videogiochi di ogni tipo e usciti su ogni genere di console e PC, ma non solo.

Retrogaming

L’obbiettivo finale del progetto è quello di raggruppare ogni copia fisica di ogni gioco mai rilasciato e ce lo racconta David Boström, CEO di Embracer Games Archive. “Immagina un luogo in cui tutti i videogiochi fisici, le console e gli accessori vengono raggruppati nello stesso posto. E pensa a quanto ciò potrebbe significare per la cultura dei giochi e per consentire la ricerca sui videogiochi. Questo viaggio è appena iniziato e siamo in una fase iniziale. Ma già ora abbiamo una vasta collezione di cui occuparci presso la sede a Karlstad, in Svezia. Un team di esperti è stato reclutato e inizierà a costruire le basi per l’archivio. In Embracer Games Archive crediamo che i giochi siano un patrimonio che vale la pena celebrare e salvaguardare per il futuro. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo archiviare e salvare quanto più possibile l’industria dei videogiochi”.