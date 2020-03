Endzone: A World Apart, data di uscita del nuovo post-apocalittico

Tra i titoli nuovi che sbucano nel mercato di giorno in giorno, ecco che fa capolino Endzone: A World Apart, sviluppato dai nuovi e freschi nel campo Gentlymad Studios, che hanno presentato il titolo tramite un teaser trailer. Il gioco si ambienta 150 anni dopo una catastrofe nucleare, in cui il giocatore è chiamato a far ripopolare il pianeta Terra attraverso i sopravvissuti che sono scampati al pericolo nascondendosi in bunker sotterranei chiamati Endzones, una sorta di Vault in pieno stile Fallout.

Quel pò che rimane dell’umanità dovrà ripopolare il mondo creando un insediamento e farlo sviluppare raccogliendo risorse e sopravvivendo a eventi ostili come siccità, tempeste di sabbia, pioggia radioattiva, e le ultime pericolosissime scorie radiottive nascoste nel terreno, come accade in molti titoli gestionali simili, seppur questo si presenta con un mondo di gioco differente dai soliti.

Il punto focale del titolo sta proprio nel suo sistema di radiazioni: trattandosi di un titolo gestionale, in Endzone: A World Apart il terreno occupabile ed edificabile si mostra sottoforma di caselle, ognuna delle quali contenente il suo livello di radioattività. Il giocatore, pertanto, dovrà ponderare con cura quali caselle occupare, poichè un evento come una pioggia o una tempesta di sabbia ne potrebbe alterare lo stato di radioattività, rendendolo inospitabile. Si tratta quindi di una feature caratteristica di questo titolo, che lo va a contraddistinguere dai molti altri titoli simili presenti sul mercato, come, ad esempio, Fallout Shelter o Fallout 76.

Gentlymad Studios ha annunciato che Endzone: A World Apart uscirà dal 2 aprile in fase di early access: i giocatori interessati al titolo potranno, quindi, partecipare alla closed beta semplicemente preordinando il titolo o aggiungendolo alla lista desideri tramite Steam.