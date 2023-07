Con l’arrivo dell’estate il vostro tempo libero è aumentato e avete voglia di recuperare qualche titolo che ha spopolato nel corso di questo 2023? In tal caso vi suggeriamo di cogliere l’occasione per dare un’occhiata agli sconti imperdibili proposti da Eneba, tanto che tantissimi titoli super famosi e apprezzati sono in offerta!

Un ampio catalogo di titoli per tutte le piattaforme è, infatti, in offerta speciale: dai frenetici sparattutto agli emozionanti simulatori sportivi, passando per coinvolgenti action, strategici e giochi di ruolo, il catalogo è talmente variegato che troverete sicuramente qualcosa che soddisferà i vostri gusti.

Tra i titoli più interessanti vi è senza dubbio la versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart, che è uscita da pochissimi giorni ed è già in sconto a 42,43€ invece di 59,99€. Il gioco, che finora era stato esclusiva PS5, rappresenta l’ultimo capitolo dell’iconica serie, dove dovrete farvi strada a colpi di blaster in un’avventura interdimensionale.

Dovrete, infatti, aiutare Ratchet e Clank a sconfiggere un imperatore malvagio proveniente da un’altra dimensione, attraversando tantissimi mondi diversi e godendo di tutte le tecnologie che rendono l’avventura davvero next-gen, come il supporto ultra ampio per le risoluzioni 21:9, 32:9 e 48:9, la possibilità di sbloccare i frame rate e i riflessi ray-tracing.

Per gli amanti dei picchiaduro segnaliamo anche Street Fighter 6 per PC, disponibile a soli 39,84€ invece di 59,99€. Il nuovo capitolo della serie apre strada alla nuova generazione, presentando una grafica nettamente migliorata rispetto al 5 e introducendo la modalità World Tour. Quest’ultima è una vera e propria campagna open world, dove potrete essenzialmente picchiare qualsiasi persona incontriate e scoprire di più sul passato dei vostri lottatori preferiti.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo degli esempi dei tantissimi giochi in sconto su Eneba, per cui vi invitiamo a dare uno sguardo alla pagina dedicata alle offerte per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile, dato che la promozione potrebbe terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!