Avete completato tutti i titoli nella vostra libreria e siete, dunque, alla ricerca di nuovi giochi da provare, ma il vostro budget è limitato? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte lanciate da Eneba, dato che un ampio catalogo di opere per PC è in sconto fino all’80%!

Decine di titoli di qualsiasi genere, dagli sparatutto agli strategici, passando per survival e action game, sono in offerta a prezzi veramente stracciati. Insomma, con pochi euro riuscirete ad accaparrarvi dei giochi a dir poco meritevoli, giacché nel catalogo sono presenti opere famose e acclamate.

Tra i titoli più interessanti vi è senza dubbio Sea of Thieves, in offerta a soli 10,70€ invece di 39,99€. Diventerete dei veri e propri pirati, esplorando un vasto open world pieno di isole incontaminate, andando alla ricerca di bottini perduti, affrontando missioni da soli o in compagnia e combattendo contro una varietà di nemici. Uno degli aspetti che ha reso il gioco tra i più apprezzati del genere è la massima libertà data al giocatore su come affrontare il mondo, dandovi la possibilità di diventare chi vorrete e come.

Per soli 2,77€ potrete, invece, acquistare BioShock Infinite, una colonna portante dell’industria videoludica, che dovete recuperare assolutamente se ancora non avete ancora avuto modo di giocare. Il terzo capitolo della serie di genere sparatutto in terza persona ne funge da prequel, mettendovi nei panni dell’ex-agente dell’agenzia investigativa Pinkerton, Booker DeWitt, impegnato nel salvataggio di una ragazza intrappolata nella città fluttuante di Columbia nel 1912.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi videogiochi in super sconto su Eneba, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozioni per farvi scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile, dato che potrebbero esaurire a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!