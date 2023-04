Oggi è finalmente Pasqua e, per molti, ciò vuol dire anche qualche giornata di meritato riposo. Ma perchè, oltre a scampagnate e mangiate con famiglia e amici, non aggiungere anche qualche partita in compagnia della propria PS5 con un nuovo gioco? A fare al caso vostro è stavolta il sempre conveniente Eneba, che propone tantissimi giochi per PlayStation 5 a partire da soli 5 euro. Decisamente non male, vero?

Godfall, ad esempio, è disponibile ad appena 7,94 euro più spedizione, permettendovi così di provare a un prezzo risicato un gioco magari non perfetto ma in grado di far esprimere la potenza grafica di PlayStation 5. Il vasto Far Cry 6 parte invece da soli 10 euro più spedizione, mentre se amate giocare online a fare al caso vostro potrebbero essere Hot Wheels Unleashed o Rainbow Six Siege Deluxe Edition, disponibili su Eneba a rispettivamente 8,00€ e 9,94€ più spedizione.

I giochi per PlayStation 5 in sconto su Eneba a partire da 5 euro non si fermano ovviamente qua e vanno a toccare anche tanti altri prodotti, in grado di soddisfare qualsivoglia palato. Potete trovare quella che è l’offerta completa comodamente nella pagina dedicata.

Prima di lasciarvi all'ottima offerta di Eneba sui giochi PS5 a partire da soli 5 euro, vi invitiamo ad iscrivervi anche a quelli che sono i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

