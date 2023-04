In cerca di giochi a prezzo di saldo? A fare al caso vostro è il sempre affidabile e super fornito Eneba, che in queste ultime ore dei saldi di Pasqua sta proponendo dei prezzi veramente fuori di testa. Giochi recenti, grandi classici e anche carte regalo per il PSN o l’Xbox Store: le offerte sono veramente tante e tutte di valore.

The Last of Us Parte 1 è ad esempio disponibile nella sua Deluxe Edition con oltre il 30% di sconto, mentre sul recente e avvincente Wo Long Fallen Dynasty potete risparmiare quasi il 40%. Siete più dei fan dei supereroi? Gotham Knights può essere vostro con oltre il 70% di sconto, mentre l’immortale Marvel’s Spider-Man è attualmente disponibile su Eneba a meno di metà prezzo.

Non volete scegliere subito? Come vi anticipavamo all’inizio della notizia a essere in forte sconto sono anche le carte regalo, con 30 euro di credito PSN che possono ad esempio essere vostri a poco più di 25 euro. Le offerte su Eneba sono insommamolte e decisamente valide: difficilmente non troverete qualcosa di vostro interesse.

Oltre alla possibilità di acquistare tanti giochi e carte regalo in forte sconto su Eneba per i saldi di Pasqua, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare tutti quelli che sono i giochi e carte regalo in offerta su Eneba.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!