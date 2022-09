Vi ricordate Project Galileo? Il videogioco AA sviluppato dal team italiano Jyamma Games di cui vi avevamo parlato qualche mese fa? Ebbene, oggi il titolo si è finalmente mostrato anche al pubblico con il nome di Enotria: The Last Song.

Le fasi di gameplay che si vedono sono parte di ciò che avevamo visto in super anteprima mesi or sono e danno un’idea più o meno vaga di quello che vedremo nell’opera finale: ambientazioni fortemente ispirate all’Italia e un gameplay action souls-like piuttosto immediato.

La cura per i dettagli e la volontà di voler rappresentare l’Italia in un souls-like rappresenta un punto fondamentale dell’intera esperienza pensata da Jyamma Games. È chiaro che c’è ancora molto da lavorare e non sappiamo quando avremo modo di saperne di più (a oggi non conosciamo nemmeno le piattaforme ufficiali).

Vi lasciamo al trailer e soprattutto a un’idea un po’ più chiara di quello che vuole essere il gioco attraverso il sito ufficiale:

“Enotria The Last Song è un Action RPG Souls-Like ambientato in un mondo fantasy basato sul folklore e sulla cultura italiana. È definito come un Souls-Like, ma a differenza di altri souls-like, noi rappresentiamo un mondo basato sull’estate italiana.

Qui l’universo stesso è una storia, che si racconta in un arazzo in continua evoluzione che costituisce la realtà stessa. Finché due artisti, Arlecchino e Pulcinella, hanno usato il potere della Storia stessa per intrappolarla sulla carta, creando il Canovaccio.

Intrappolato nel Canovaccio, il mondo si è poi degradato, diventando un guscio vuoto, ma bellissimo…”

Già da questa descrizione potete rendervi conto di quanto Jyamma Games si stia impegnando per dare vita a un videogioco dove la cultura e il folklore italiano siano protagonisti. Non possiamo fare a meno di attendere e scoprire qualcosa di più su questo titolo e noi non mancheremo di tenervi aggiornati a riguardo.