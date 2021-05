Epic e Blizzard, ex sviluppatori puntano alto con uno studio indie

Alcuni ex sviluppatori di Epic Games e Blizzard hanno fondato un nuovo studio indipendente. Chiamato Lightforge Games, gli addetti al lavoro sembrano aver chiaro cosa fare: rivoluzionare completamente il mercato dei giochi di ruolo. Un’idea decisamente ambiziosa, che poggia le sue basi su alcuni aspetti oramai quotidiani della nostra vita.

Al lavoro in questo nuovo studio troviamo alcuni ex Epic Games e Blizzard. Tra i loro curriculum si intravedono progetti di successo e di spessore, tra cui World of Warcraft, Star Wars: The Old Republich, Overwatch, Fortnite e The Elder Scrolls Online. I nomi dei fondatori? Matt Schembari, Dan Hertzka, Natahn Fairbanks e March Hutchens. Il loro obiettivo adesso è quello di unire giochi con meccaniche creative e con caratteristiche social elevate a quelli fortemente narrativi.

L’idea di questo nutrito gruppo di ex sviluppatori Epic Games e Blizzard è una sola: fondere elementi da giochi come Minecraft o Roblox, che fanno degli elementi social una loro colonna importante, insieme a quelli dei giochi di ruolo da tavolo (o cartacei, come siamo abituati a chiamarli qui in Italia). L’obiettivo è creare una nuova generazione di giochi di ruolo, anche se ovviamente non è ancora chiaro in quale forma essi saranno disponibili e soprattutto sotto quale aspetto, se come giochi puramente online o con una componente single player.

Purtroppo, nonostante le belle parole, gli sviluppatori non hanno voluto rilasciare ulteriori dettagli. Cosa possiamo aspettarci da questo nuovo studio? Considerando che tutti quanti hanno lavorato in Epic Games o Blizzard, il know how tecnico c’è sicuramente, soprattutto sul versante sociale. Nei loro curriculum infatti non c’è spazio per giochi “puramente” single player e bisogna ammettere che c’è una certa curiosità in merito. Sicuramente l’aver raggiungo 5 milioni di dollari di investimenti aiuterà moltissimo il nuovo studio. E chissà che forse già nei prossimi mesi vedremo qualcosa del loro nuovo progetto.