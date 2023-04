Vi siete goduti un po’ di massacri di dinosauri la scorsa settimana? Questo giovedì Epic Games Store regala due videogiochi molto più tranquilli e rilassanti, ma andiamo a vederli insieme in maniera più dettagliata. Chiaramente, come sempre, l’invito è sempre quello di riscattarli in maniera gratuita sul vostro launcher o tramite il sito ufficiale: basta registrarsi.

La prima esperienza è Beyond Blue, un’avventura incentrata sulla narrativa che vi porterà all’esplorazione delle meravigliose meraviglie dell’oceano. Si tratta di una produzione davvero originale, dove il gameplay passa in secondo piano rispetto al senso di scoperta e volontà di rimanere ammaliati dalle bellezze sommerse. Non aspettatevi, insomma, un gioco movimentato.

Link per scaricarlo -> Beyond Blue

Il secondo titolo è Never Alone. Questo gioco non è altro che un platform puzzle game, quindi con classici rompicapi da risolvere con l’aggiunta di un’ambientazione (quella dell’artico) davvero immersiva e ben realizzata. Considerate che Never Alone è stato creato in collaborazione con una popolazione nativa, gli iñupiat dell’Alaska. Se avete apprezzato giochi come Limbo o Inside, anche questo potrebbe fare al caso vostro.

Link per scaricarlo -> Never Alone

Come sempre ci piace ricordarvi che avete tempo fino alle 17:00 di giovedì 27 aprile per ottenere questi due titoli gratuiti. Metteteli quindi in libreria e giocateli per quando avrete tempo.