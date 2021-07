Epic Games: giochi gratis del 8 luglio, link download

Eccoci di nuovo quest’oggi con l’appuntamento settimanale dei giochi gratis offerti da Epic Games. Ricordiamo che lo store, oltre a regalare titoli, ha sempre attive delle speciali offerte e per questo vi invitiamo sempre a darci costantemente un occhio per scoprire le recenti novità. Fino a pochi minuti fa l’azienda statunitense ha deciso di regalare The Spectrum Retreat, una particolare esperienza in prima persona con forti elementi puzzle, che siamo certi abbia stupito molti giocatori grazie al suo stile art déco.

Come già rivelato la scorsa settimana, a partire da quest’oggi fino a giovedì prossimo potrete scaricare Bridge Constructor The Walking Dead e Ironcast. Seguendo questo indirizzo vi porterà direttamente e comodamente alla pagina dedicata a questi due curiosi titoli. Nel primo dovrete unirvi a un gruppo di sopravvissuti nella lotta contro orde di vaganti e comunità di umani ostili. Il vostro obiettivo sarà quello di costruire ponti e altre strutture fra paesaggi desolati ed edifici in rovina.

Per quanto riguarda invece Ironcast, si tratta di un gioco che si ispira agli scrittori di fantascienza dell’età vittoriana, caratterizzato da giganteschi robot di guerra ambulanti guidati da donne elegantissime e uomini dal cappello a cilindro, intenzionati ad annientare i nemici dell’Impero Britannico. Il vostro obiettivo sarà quello di assumere il controllo di un veicolo alto 7 metri ed affrontare gli invasori dell’Inghilterra vittoriana del 1880.

Come già detto in precedenza avrete una settimana di tempo per scaricare questi due sensazionali titoli. Giovedì prossimo Epic Games regalerà altre due entusiasmanti opere, stiamo parlando di Obduction e Offworld Trading Company. Fateci sapere cosa ne pensate di questi due titoli proposti, li scaricherete? Come di consueto vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire tutti i giochi gratis in arrivo prossimamente dalle maggiori piattaforme del settore.