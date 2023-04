Vi siete goduti i titoli della scorsa settimana? Ebbene, oggi cambiamo decisamente genere e mood. Anche questo giovedì, Epic Games Store, regala due titoli per PC per farci divertire. Come sempre, il nostro consiglio, anche se non fosse interessati, è quello di scaricarli per lasciarli in libreria (non sia mai che possiate giocarci più avanti anche solo per curiosità, no?).

Il primo titolo è Breathedge ed è un survival davvero molto interessante. Era apparso su Xbox Game Pass tempo fa e ora possiamo persino ottenerlo in maniera gratuita. È ambientato nello spazio e tutta la componente di sopravvivenza è pensata in funzione della storia stessa, ove quest’ultima si dimostra molto più interessante di quanto sembri visto che bisogna salvare una vera e propria “principessa”. Dategli una chance, anche perché solitamente i giochi di questo tipo regalano sempre ottime soddisfazioni.

Il link per scaricarlo -> Breathedge

Il secondo gioco è Poker Club, che come suggerisce il nome non è altro che un vero e proprio simulatore di Poker. Se siete appassionati del popolare gioco di carte e fiches, allora fa certamente al caso vostro., anche perché di videogiochi Poker non è che abbondino poi così tanto.

La sua peculiarità, comunque, è che la componente visiva è tutt’altro che banale, visto che punta molto sul realismo, con tanto di possibilità di attivare il ray tracing. Insomma, niente di banale o scontato.

Link per scaricarlo -> Poker Club

Questi sono i due videogiochi gratis della settimana di Epic Games Store, come vi ricordiamo che potete scaricarli fino alle 17:00 di giovedì 4 maggio, quindi ricordatevi di ottenerli prima di quella data.