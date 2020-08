Epic Games: giochi gratis PC 6 agosto, link download

Come ogni giovedì, è finalmente disponibile il nuovo gruppo di giochi gratis PC dell’Epic Games Store. Gli sviluppatori di Fortnite hanno regalato a tutti i giocatori due nuovi giochi e ha annunciato i prossimi in arrivo. Ecco a voi tutti i dettagli, compresi i link download.

Epic Games Store | Giochi gratis PC del 6 agosto

Prima di tutto vediamo quali sono i giochi gratis PC dell’Epic Games Store del 6 agosto 2020:

3 Out of 10 Ep 1: Welcome to Shovelworks

Wilmot’s Warehouse

Inoltre, vediamo quali sono i giochi gratis che saranno disponibili la prossima settimana, ovvero il 13 agosto 2020:

Remnant from the Ashes

The Alt Collection

Ecco la descrizione ufficiale del nuovo gioco di Epic Games: “Shovelworks Studios produrrà mai un gioco che ottiene un punteggio migliore di 3 su 10? Ti diamo il benvenuto al peggior studio di sviluppo di videogiochi al mondo. In parte spettacolo animato e in parte gioco, 3 out of 10 è la prima sitcom interattiva al mondo. Ne siamo sicuri al 99%. Diccelo se stiamo sbagliando. La prima stagione è composta da 5 episodi, che escono ogni settimana GRATIS!”

Wilmot’s Warehouse è un gioco rompicapo in cui si deve far funzionare un magazzino come un orologio svizzero. Ecco la descrizione ufficiale: “Vesti i panni di Wilmot, un magazziniere instancabile che ha il compito di spingere, smistare e impilare una grande varietà di prodotti. Nella tua giornata lavorativa vedrai arrivare carichi di prodotti, che riempiranno il magazzino fino al soffitto. Puoi disporli nel modo che preferisci… per colore, tipo, classificazione decimale Dewey o con il sistema innovativo che hai appena inventato… ogni metodo andrà bene! Non dimenticare però dove hai messo ogni singola scatola; quando si aprirà il portello di servizio, dovrai trovare rapidamente ciò che ti chiedono i clienti, altrimenti come riuscirai a conquistare le ambite Stelle del Lavoratore che ti servono per ottenere gli utilissimi potenziamenti che ti aiuteranno nel tuo compito?”

