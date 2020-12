Epic Games: giochi gratis PC del 10 dicembre, link download

Come ogni giovedì pomeriggio, l’Epic Games Store ci offre qualche gioco gratuito che non si può assolutamente rifiutare. Dopo alcune settimane con un solo gioco offerto dallo store digitale, quest’oggi la compagnia americana torna con una doppietta a dir poco sfavillante. Parliamo di due grandi giochi di ruolo sviluppati da Obsidian Entertainment come: Pillars of Eternity Definitive Edition e Tyranny Gold Edition.

Il primo dei due giochi regalati quest’oggi dall’Epic Games Store è Pillars of Eternity Definitive Edition, una vera e propria epopea fantasy in un pacchetto che permetterà di affrontare sia tutto la campagna base, che tutte le espansioni, i bonus e gli aggiornamenti, dando ai giocatori una versione del primo capitolo della saga Pillars of Eternity al suo massimo splendore. Potete riscattare gratuitamente Pillars of Eternity Definitive Edition a questo indirizzo.

Il secondo titolo regalato per questa settimana, è Tyranny Gold Edition sempre sviluppato dai ragazzi di Obsidian. Seppur parliamo dello stesso genere di GDR, a cambiare sono tutte le meccaniche di gioco, le tematiche e il percorso che sarete in grado di forgiare per il vostro personaggio. Nella Gold Edition avrete modo di giocare alla versione completa di Tyranny, gioco che potete riscattare a questo indirizzo.

Anche per questa settimana, Epic Games Store ci ha regalato due grandissimi, ed immensi titoli da godersi per tutto il week end e anche oltre. Come accade ogni settimana, non sappiamo cosa ci attenderà tra sette giorni, dato che il titolo è oscurato da un misterioso pacchetto natalizio. Cosa ne pensate della doppietta regalata dall’Epic Games Store per questa settimana? Giocherete prima alla Definitive Edition di Pillars of Eternity o la Gold Edition di Tyranny? Fatecelo sapere con un commento nella sezione qua sotto.