Epic Games: giochi gratis PC del 19 novembre, link download

L’iniziativa di Epic Games di proporre almeno un gioco gratis a settimana non si ferma, e anche per questo giovedì i giocatori PC possono ringraziare Epic per un paio di nuovi titoli da aggiungere alla propria libreria. Dopo un paio di settimana passate con un solo gioco in regalo, oggi si torna a poter riscattare la bellezza di due giochi per PC semplicemente accedendo allo store digitale di Epic con il proprio account.

Il primo di questa nuova accoppiata di giochi è Elite Dangerous, il famoso titolo spaziale sviluppato da Frontier Developments che è riuscito ad appassionare una miriade di giocatori. Un titolo che offre ai giocatori un’originale avventura open world in una galassia interconnessa con una storia in costante evoluzione e la Via Lattea ricreata nella sua completezza. Potete riscattare gratuitamente Elite Dangerous a questo indirizzo.

Il secondo titolo proposto dall’Epic Games Store per questa settimana è The World Next Door, un coloratissimo puzzle indie dallo stile artistico che strizza l’occhio ai moderni cartoon americani. Il gioco combina battaglie rompicapo velocissime a una narrazione potente e gli elementi suggestivi di una visual novel. The World Next Door segue Jun, un’adolescente ribelle intrappolata in un regno parallelo abitato da creature magiche. Lo potete riscattare a questo indirizzo.

Come ormai da tradizione, una volta rilasciati i nuovi giochi gratis da riscattare, l’Epic Games Store ci apre una finestra sul futuro; così da dare una prima occhiata ai prossimi giochi che verranno resi gratuiti tra una settimana esatta. Tra sette giorni infatti sarà il turno di MudRunner. Cosa ne pensate della coppia di giochi proposta dallo store di Epic questa settimana? Quale dei due titoli siete più curiosi di provare? Diteci la vostra con un commento.