Epic Games: gioco gratis PC del 1 luglio, link download

Come ogni buon giovedì pomeriggio che si rispetti, non può assolutamente mancare un nuovo gioco gratis da aggiungere alla propria libreria digitale. Grazie all’Epic Games Store, gli utenti dello store digitale PC hanno potuto costruire nel tempo una ludoteca di tutto rispetto, con all’interno una diversità di esperienze che passano dai più grandi ed importanti trilpa A, alle esperienze più piccoline ed indipendenti.

Dopo un paio di settimane in cui Epic Games ha regalato una doppietta di giochi, quest’oggi tocca a solamente un gioco. Parliamo di The Spectrum Retreat, una particolare esperienza in prima persona con forti elementi puzzle. In quanto ospite importante dell’hotel The Penrose, i giocatori si sveglieranno all’interno della struttura e dovranno esplorare i lunghi corridori e le camere di questo luogo particolarmente misterioso.

All’interno di questa esperienza in prima persona, avrete l’occasione di esplorare il tanto meraviglioso quanto solitario hotel in stile art déco. Man mano i giocatori inizieranno a svelare i misteri sia del The Penrose che delle incertezze relative alla tua permanenza. Il desiderio di scoprire la verità è ostacolato da una serie di enigmi cromatici, sfide cervellotiche basate sulla fisica e la crescente paura di rivelare la verità dietro all’ambiente. Se siete interessati a questo titolo, potete riscattare The Spectrum Retreat sull’Epic Games Store a questo indirizzo.

Anche questa settimana lo store digitale targato Epic Games continua a portare avanti la propria crociate dedicata al riempire le nostre librerie PC. Come al solito sappiamo già in anticipo anche quelli che saranno i regali che riceveremo tra esattamente sette giorni: ovvero Bridge Constructor The Walking Dead e Ironcast.