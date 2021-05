Epic Games: gioco gratis PC del 13 maggio, link download

Eccoci di nuovo con l’appuntamento settimanale dedicato al gioco gratis offerto da Epic Games. Lo store ricordiamo che oltre a regalare titoli, ha sempre attive delle speciali offerte e per questo vi invitiamo sempre a darci costantemente un occhio per scoprire le recenti novità. Come ben saprete fino a pochi minuti l’azienda americana ha proposto Pine, l’open world a tema fantasy sviluppato dai ragazzi di Twirlbound.

Come già accennato la scorsa settimana, il gioco gratuito disponibile a partire da oggi fino a giovedì prossimo è The Lion’s Song, un gioco d’avventura narrativo. L’opera è ambientata nell’Austria di inizio 20° secolo e ogni episodio seguirà un personaggio diverso. Ognuno di questi possiede una notevole intelligenza, utile per ritrovare creatività, connessioni umane e ispirazione scontrandoci contro i pensieri della gente di quel periodo.

Saranno quindi le scelte che il giocatore prenderà a determinare se i protagonisti otterranno il successo meritato. Se siete interessanti a questo piccolo capolavoro del genere, potete scaricarlo e farlo vostro seguendo questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata.

Avete quindi una settimana di tempo per poterlo scaricare e farlo vostro. Noi, onestamente, lo consigliamo vivamente. The Lion’s Song ha ricevuto voti eccellenti dalla critica e dall’utenza, nota di merito va ovviamente alla colonna sonora davvero impeccabile ed alla grafica retrò che colpisce dritto nel cuore dei giocatori che sono cresciuti con i vecchi clicca e leggi “alla Monkey Island”. Giovedì 20 maggio Epic Games ci delizierà con un altro regalo, come diverse settimane fa il titolo però è ancora misterioso, probabile che l’azienda americana lo sveli in questi giorni. Vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire assieme a noi di cosa si tratta.