Epic Games: gioco gratis PC del 17 dicembre, link download

Come è ormai tradizione, in questo giovedì sera l’Epic Games Store è pronto a regalarci un nuovo gioco gratuito da riscattare. A differenza delle scorse settimane, le proposte dello store digitale targato Epic sono rimaste celate fino a pochissimi istanti fa, con solo alcune voci di corridoio che nelle scorse ore hanno provato a prevedere quelli che sarebbero stati i nuovi giochi gratuiti proposti in queste settimane pre-natalizie.

Il primo gioco regalato dall’Epic Games store è Cities Skyline. Il titolo gestionale sviluppato da Colossal Order, e pubblicato da Paradox Interactive, è stato uno dei titoli più amati e chiacchierati dell’ottava generazione, nonché un gioco che ha saputo riportare sotto i grandi riflettori un genere rimasto per anni all’ombra: ovvero i gestionali dedicati alla creazione e al miglioramenti di grandi metropoli da espandere e personalizzare man mano durante le partite.

Un ottimo inizio da parte dell’Epic Games Store che, con Cities Skyline inizia col proporre ai propri utenti un gioco che potenzialmente li terrà impegnati per un’infinità di ore. I rumor apparsi in rete negli scorsi giorni, quindi, non si sono rivelati attendibili. Il tutto ci riporta a non conoscere anticipatamente quali saranno i prossimi giochi che Epic ha in serbo per i giocatori, e non ci resta che attendere 24 ore per conoscere quale altro gioco uscirà fuori dal pacchetto regalo misterioso. Potete riscattare Cities Skyline comodamente dall’Epic Games Store attraverso questo indirizzo.

Con Cities Skyline iniziano i doni fatti da Epic Games ai tutti i giocatori che possiedono un account per lo store digitale. Al momento attuale il gioco che verrà regalato la prossima settimana risulta ancora misterioso, ma ci aspettiamo un altro titolo che possa intrattenere gli appassionati per ore e ore durante le festività natalizie. Cosa ne pensate del primo regalo natalizio proposto dallo store digitale Epic? Fateci sapere la vostra con un commento qua sotto.